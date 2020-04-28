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Анна Седокова о разводе с Валентином Белькевичем: ушла от того, кто унижал меня

28.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская и российская певица и телеведущая Анна Седокова рассказала, почему она развелась с белорусским футболистом Валентином Белькевичем.




Они поженились в июне 2004 года. Валентин был старше Анны на десять лет. 8 декабря 2004 года у них родилась дочь Алина. Однако счастливой семейной жизни не получилось. В 2006 году пара объявила о разводе. Седокова призналась тогда, что она столкнулась с изменой.

Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведенной женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.

Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у нее мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребенок, играющий на трех музыкальных инструментах.

О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.
И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я. Как там говорится, "богатая и успешная". Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у нее мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов "Я мечтаю однажды встретить его". Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть, — написала 37-летняя Седокова в Instagram.
 
 
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Украинская и российская певица и телеведущая Анна Седокова рассказала, почему она развелась с белорусским футболистом Валентином Белькевичем.
 
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