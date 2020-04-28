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В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции
Источник материала: ОНТ
С 1 мая власти Австрии планируют отменить ограничения на выход жителей страны на улицу. Об этом заявил глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер,
Глава ведомства отметил, что требование по соблюдению социальной дистанции в один метр между людьми, находящимися в общественных местах, останется в силе. Также останется в силе и запрет на проведение собраний с участием более 10 человек. Исключением станут только похороны, участие в которых смогут принимать до 30 человек. При этом митинги и демонстрации пока останутся под запретом.
Уже с 15 мая возобновят свою работу рестораны, а с 29 мая – отели и гостиницы. При этом заведения общепита смогут работать только с 6 часов утра до 23 часов вечера. Это значит, что все ночные заведения по-прежнему останутся закрыты. Перед посещением ресторана граждане будут обязаны зарезервировать столик.
Также в мае планируется возобновить работу крупных магазинов, парикмахерских и спортивных площадок.
Напомним, режим самоизоляции действует в Венесуэле с 16 марта. Были отменены все массовые, спортивные мероприятия, закрыты крупные торговые центры, отели и рестораны. Был введен обязательный масочный режим. Постепенное ослабление режима началось с 14 апреля, когда власти разрешили возобновить работу мелких магазинов и строительных рынков.
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С 1 мая власти Австрии планируют отменить ограничения на выход жителей страны на улицу. Об этом заявил глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер, передает...
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