В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции

Источник материала: ОНТ

С 1 мая власти Австрии планируют отменить ограничения на выход жителей страны на улицу. Об этом заявил глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер, передает БЕЛТА.

Глава ведомства отметил, что требование по соблюдению социальной дистанции в один метр между людьми, находящимися в общественных местах, останется в силе. Также останется в силе и запрет на проведение собраний с участием более 10 человек. Исключением станут только похороны, участие в которых смогут принимать до 30 человек. При этом митинги и демонстрации пока останутся под запретом.

Уже с 15 мая возобновят свою работу рестораны, а с 29 мая – отели и гостиницы. При этом заведения общепита смогут работать только с 6 часов утра до 23 часов вечера. Это значит, что все ночные заведения по-прежнему останутся закрыты. Перед посещением ресторана граждане будут обязаны зарезервировать столик.

Также в мае планируется возобновить работу крупных магазинов, парикмахерских и спортивных площадок.

Напомним, режим самоизоляции действует в Венесуэле с 16 марта. Были отменены все массовые, спортивные мероприятия, закрыты крупные торговые центры, отели и рестораны. Был введен обязательный масочный режим. Постепенное ослабление режима началось с 14 апреля, когда власти разрешили возобновить работу мелких магазинов и строительных рынков.

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