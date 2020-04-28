Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»

Источник материала: СТВ

Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом троих детей, вызвала сильный отклик в сердцах у зрителей.

Сейчас этот огр и его друзья стали неотъемлемой частью массовой культуры. А вы задумывались, как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? Возможно, вы удивитесь, но большая часть этих людей окажется вам знакома.

Шрек – Майк Майерс



Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и Steve Granitz / WireImage.com

Осёл – Эдди Мерфи



Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и кадр из фильма «Тысяча слов»

Фиона – Камерон Диас



Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/cameron_diaz_p

Кот – Антонио Бандерас



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/antoniobanderasoficial

Лорд Фаркуад – Джон Литгоу



Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/jalithgow

Пряня – Конрад Вернон



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и John M. Heller

Принц Чаминг – Руперт Эверетт



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/ruperteverett1549

Фея-крёстная – Дженнифер Сондерс



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/saundersfans

Королева Лилиан – Джули Эндрюс



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/julieandrews

Король Гарольд – Джон Клиз



Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и facebook.com/thejohncleese

Артур – Джастин Тимберлейк



Фото: imdb.com

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые озвучили двух популярных советских персонажей.