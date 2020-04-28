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Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Источник материала: СТВ
Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом троих детей, вызвала сильный отклик в сердцах у зрителей.
Сейчас этот огр и его друзья стали неотъемлемой частью массовой культуры. А вы задумывались, как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? Возможно, вы удивитесь, но большая часть этих людей окажется вам знакома.
Шрек – Майк Майерс
Осёл – Эдди Мерфи
Фиона – Камерон Диас
Кот – Антонио Бандерас
Лорд Фаркуад – Джон Литгоу
Пряня – Конрад Вернон
Принц Чаминг – Руперт Эверетт
Фея-крёстная – Дженнифер Сондерс
Королева Лилиан – Джули Эндрюс
Король Гарольд – Джон Клиз
Артур – Джастин Тимберлейк
Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые озвучили двух популярных советских персонажей.
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Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом...
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