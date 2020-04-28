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Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»

28.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом троих детей, вызвала сильный отклик в сердцах у зрителей. 

Сейчас этот огр и его друзья стали неотъемлемой частью массовой культуры. А вы задумывались, как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? Возможно, вы удивитесь, но большая часть этих людей окажется вам знакома. 

Шрек – Майк Майерс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и Steve Granitz / WireImage.com 

Осёл – Эдди Мерфи 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и кадр из фильма «Тысяча слов» 

Фиона – Камерон Диас 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/cameron_diaz_p 

Кот – Антонио Бандерас 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/antoniobanderasoficial 

Лорд Фаркуад – Джон Литгоу 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/jalithgow 

Пряня – Конрад Вернон 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и John M. Heller 

Принц Чаминг – Руперт Эверетт 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/ruperteverett1549 

Фея-крёстная – Дженнифер Сондерс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/saundersfans 

Королева Лилиан – Джули Эндрюс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/julieandrews 

Король Гарольд – Джон Клиз 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и facebook.com/thejohncleese 

Артур – Джастин Тимберлейк 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Фото: imdb.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые озвучили двух популярных советских персонажей.

Как выглядят актёры, подарившие свои голоса Крокодилу Гене и Чебурашке, – смотрите здесь

Люди в материале: Джастин Тимберлейк, Джон Клиз, Джули Эндрюс, Дженнифер Сондерс, Руперт Эверетт, Конрад Вернон, Джон Литгоу, Антонио Бандерас, Камерон Диас, Эдди Мерфи, Майк Майерс

 
 
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Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом...
 
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