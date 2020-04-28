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Парламент Узбекистана одобрил вступление в ЕАЭС в качестве наблюдателя
Источник материала: Партизан
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели вопрос вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.
"На пленарном заседании большинством голосов одобрено участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя", - сообщили в пресс-службе палаты.
В голосовании приняли участие 132 из 150 депутатов. При этом 82 проголосовали за участие Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС, 32 - против, еще 14 воздержались.
Теперь данный вопрос будет вынесен на голосование в верхней палате парламента Узбекистана – Сенат.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев говорил, что при принятии решения о вступлении в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы.
В январе узбекский лидер заявил, что вопрос участия Узбекистана в Евразийском экономическом союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.
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Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели вопрос вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.
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