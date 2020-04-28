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Парламент Узбекистана одобрил вступление в ЕАЭС в качестве наблюдателя

28.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели вопрос вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.





"На пленарном заседании большинством голосов одобрено участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя", - сообщили в пресс-службе палаты.

В голосовании приняли участие 132 из 150 депутатов. При этом 82 проголосовали за участие Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС, 32 - против, еще 14 воздержались.

Теперь данный вопрос будет вынесен на голосование в верхней палате парламента Узбекистана – Сенат.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев говорил, что при принятии решения о вступлении в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы.

В январе узбекский лидер заявил, что вопрос участия Узбекистана в Евразийском экономическом союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.
 
 
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Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели вопрос вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.
 
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