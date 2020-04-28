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В Генуе завершается стройка нового автомобильного моста. Под обломками предыдущего погибли 43 человека
Источник материала: ОНТ
Хотя бы небольшой повод для радости появился у жителей итальянской Генуи. К завершению близится строительство нового автомобильного моста.
Началась установка 12-го, последнего пролета виадука. Работы идут круглосуточно. Предполагалось, что возведение моста завершится к маю, и, по всей видимости, строители не сдвигают график.
Почти два года назад мост в Генуе обрушился, погибли 43 человека. Власти пообещали восстановить транспортную артерию в рекордные сроки.
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В Генуе завершается стройка нового автомобильного моста. Под обломками предыдущего погибли 43 человека
Хотя бы небольшой повод для радости появился у жителей итальянской Генуи. К завершению близится строительство нового автомобильного моста. Началась установка...
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