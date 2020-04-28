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В Генуе завершается стройка нового автомобильного моста. Под обломками предыдущего погибли 43 человека

28.04.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Генуе завершается стройка нового автомобильного моста. Под обломками предыдущего погибли 43 человека

Хотя бы небольшой повод для радости появился у жителей итальянской Генуи. К завершению близится строительство нового автомобильного моста.

Началась установка 12-го, последнего пролета виадука. Работы идут круглосуточно. Предполагалось, что возведение моста завершится к маю, и, по всей видимости, строители не сдвигают график. 

Почти два года назад мост в Генуе обрушился, погибли 43 человека. Власти пообещали восстановить транспортную артерию в рекордные сроки.

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Хотя бы небольшой повод для радости появился у жителей итальянской Генуи. К завершению близится строительство нового автомобильного моста. Началась установка...
 
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