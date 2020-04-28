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Определен календарь Кубка мира по конькобежному спорту
29.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международный союз конькобежцев (ISU) определился с календарем проведения Кубка мира в двух следующих сезонах,
Планируется, что очередной
В следующем сезоне будет проведено пять этапов Кубка планеты, первый из которых начнется в ноябре 2021 года, а последний завершится в середине марта 2022 года.
Все этапы, кроме финального, станут квалификационными к зимним Олимпийски играм 2022 года в Пекине.
В завершившемся сезоне первый этап Кубка планеты впервые принимал конькобежный стадион «Минск-Арены». На заключительном кубковом этапе сезона-2019/2020, состоявшемся в Херенвене, белоруска Марина Зуева завоевала серебро в гонке с массовым стартом.
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Международный союз конькобежцев (ISU) определился с календарем проведения Кубка мира в двух следующих сезонах, сообщает корреспондент БЕЛТА. Планируется, что...
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