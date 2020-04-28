Определен календарь Кубка мира по конькобежному спорту

Источник материала: Вороновская газета





Международный союз конькобежцев (ISU) определился с календарем проведения Кубка мира в двух следующих сезонах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что очередной сезон стартует 13-15 ноября 2020 года этапом в польском городе Томашув Мазовецки. Второй кубковый этап пройдет 20-22 ноября в норвежском Ставангере, третий — 4-6 декабря в американском Солт-Лейк-Сити, четвертый — 11-13 декабря в канадском Калгари, пятый — 17-18 февраля 2021 года в китайском Чанчуне, шестой — 6-7 марта в нидерландском Херенвене.

В следующем сезоне будет проведено пять этапов Кубка планеты, первый из которых начнется в ноябре 2021 года, а последний завершится в середине марта 2022 года.

Все этапы, кроме финального, станут квалификационными к зимним Олимпийски играм 2022 года в Пекине.

В завершившемся сезоне первый этап Кубка планеты впервые принимал конькобежный стадион «Минск-Арены». На заключительном кубковом этапе сезона-2019/2020, состоявшемся в Херенвене, белоруска Марина Зуева завоевала серебро в гонке с массовым стартом.