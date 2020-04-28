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Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры

28.04.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры

Выступавший за сборную России шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

20-кратный чемпион мира и шестикратный абсолютный чемпион планеты поблагодарил российскую команду за возможность тренироваться долгие годы. Однако Виктор Ан отметил, что в будущем вряд ли сможет выступать на прежнем уровне. Ранее 34-летний уроженец Южной Кореи уже завершал спортивную карьеру, но позже возобновил выступления.

ФОТО: НТВ

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Выступавший за сборную России шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. 20-кратный чемпион мира и шестикратный...
 
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