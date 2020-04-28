Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры

Источник материала: ОНТ

Выступавший за сборную России шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

20-кратный чемпион мира и шестикратный абсолютный чемпион планеты поблагодарил российскую команду за возможность тренироваться долгие годы. Однако Виктор Ан отметил, что в будущем вряд ли сможет выступать на прежнем уровне. Ранее 34-летний уроженец Южной Кореи уже завершал спортивную карьеру, но позже возобновил выступления.

ФОТО: НТВ

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