В Риме умер Великий магистр Мальтийского ордена

















Во вторник глава старейшего из действующих в мире католических рыцарских орденов был госпитализирован в одну из клиник в критическом состоянии. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.





Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года и стал 80-м великим магистром в истории этого ордена.





После его кончины функции местоблюстителя принял на себя Великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту. Выборы нового Великого магистра будут назначены позднее.





Мальтийский орден был основан в Иерусалиме в 1048 году крестоносцами. После захвата города мусульманами рыцари ордена сначала перебрались на Родос, а затем на Мальту. Великим магистром мальтийских рыцарей был российский император Павел I.





Сейчас штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи, являются более 13 тысячи рыцарей.





Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН, поддерживает дипломатические отношения со многими странами, в том числе с Россией.



