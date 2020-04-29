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В Риме умер Великий магистр Мальтийского ордена

29.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто умер в Риме на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости.





Во вторник глава старейшего из действующих в мире католических рыцарских орденов был госпитализирован в одну из клиник в критическом состоянии. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года и стал 80-м великим магистром в истории этого ордена.

После его кончины функции местоблюстителя принял на себя Великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту. Выборы нового Великого магистра будут назначены позднее.

Мальтийский орден был основан в Иерусалиме в 1048 году крестоносцами. После захвата города мусульманами рыцари ордена сначала перебрались на Родос, а затем на Мальту. Великим магистром мальтийских рыцарей был российский император Павел I.

Сейчас штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи, являются более 13 тысячи рыцарей.

Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН, поддерживает дипломатические отношения со многими странами, в том числе с Россией.

Напомним, что единственным рыцарем ордена в Беларуси является митрополит Тадеуш Кондрусевич. В 2009 году он встал в ряды Мальтийского ордена в качестве монашествующего капеллана Большого Креста. 
 
 
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Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто умер в Риме на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости.
 
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