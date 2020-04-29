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Подпольную лабораторию по изготовлению анаболиков рассекретили в Гомеле
Источник материала: БTОрганизатор производства стероидов - это 39-летний местный житель - задержан. Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Оперативники наркоконтроля устанавливают клиентов мужчины, а также каналы продажи препаратов. В МВД отметили, что раньше наша страна была лишь рынком сбыта допинговых веществ, а теперь стала и производителем. В милиции напоминают, что употребление анаболиков может вызвать нарушение гормональных функций, а также привезти ко многим заболеваниям.
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Организатор производства стероидов - это 39-летний местный житель - задержан. Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот сильнодействующих веществ....
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