Десерты, которые не вредят фигуре, и загадочное перлотто. Рецепты читателей для вкусной самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Редакция LADY попросила своих читателей поделиться рецептами, которые они освоили на самоизоляции. Мы отобрали самые интересные и публикуем первую часть: как приготовить печенье из натуральных продуктов, которое не будет вредить вашей фигуре, а также несложные рецепты томатного перлотто и тирамису — в этом материале.

Бананово-кокосовое печенье





Ингредиенты : • банан — 1,5 шт.; • финики — 5 шт.; • кокосовая стружка — 90 г; • мука рисовая — 2 ст. ложки; • масло кокосовое — 1 ст. ложка; • масло оливковое — 1 ст. ложка (можно использовать масло одного вида)

Как готовим:

1. Финики замочить, затем очистить от косточек.

2. Взбить в блендере бананы и финики.

3. Добавить стружку и остальные ингредиенты, взбить.

4. Из полученной массы слепить шарики-блинчики (получится около дюжины).

5. Выложить на силиконовый коврик или форму.

6. Выпекать 20 минут в духовке, разогрев ее до 180 градусов.





Рецепт прислала Елена Степанова

Томатное перлотто с пармезаном





Ингредиенты перловая крупа — 200 г (стандартный стакан)

оливковое масло — 5 ст. л.

красный лук — 1 шт. крупного размера

чеснок — 7 зубчиков

томаты — 500 г

пармезан — 60 г

сушеные итальянские травы — 1 ст. л.

соль, перец, зелень укропа — по вкусу

свежий тимьян / розмарин / базилик — для украшения и аромата по вкусу

Как готовим?

1. Если хотите приготовить перлотто быстро, то отварите перловку заранее: вечером промойте крупу, залейте кипятком (около 0,5 л), накройте крышкой и оставьте на ночь. Утром слейте воду, добавьте 400 мл свежей холодной воды. Поставьте крупу на огонь и доведите до кипения, а после варите 15−20 минут на небольшом огне. Если вы не можете заранее замочить перловку, то проделайте те же манипуляции, просто варить ее придется 40 минут.





2. Нарезаем лук, чеснок, зелень. Берем томаты, делаем на них крестообразные надрезы и заливаем кипятком на 3−4 минуты. Поливаем холодной водой и снимаем шкурку. Помидоры нарезаем кубиками.





3. Разогреваем сковороду, на 3 ст. л. оливкового масла тушим помидоры и чеснок около 15−20 минут на медленном огне. Томаты должны дойти до состояния мягкого пюре.





4. На другой сковороде на 2 ст. л. оливкового масла пассеруем лук 8−10 минут на среднем огне.

5. Возвращаемся к сковороде с томатами — засыпаем зелень, сушеные итальянские травы (хорошо подойдет смесь орегано, базилика, чабреца, майорана и кориандра), соль и перец.





Перемешиваем, добавляем, пассерованный лук. Варим соус 4 минуты, а затем добавляем туда перловую крупу. Накрываем крышкой, делаем огонь на минимум и готовим еще минут 5. Снимаем с огня и даем настояться около 10 минут.





6. Натираем пармезан и подаем блюдо, украсив веточками розмарина или тимьяна.

Рецепт прислала Ольга.

Тирамису







Ингредиенты: 250 г. сыра маскарпоне; 250 г. печенья савоярди; 3 куриных яйца; 0,5 ст. сахарной пудры (если пудры нет, можно сахар измельчить в кофемолке); 150 мл. свежесваренного кофе;

2 ч. л. кофейного ликера; 40 г темного шоколада (по желанию); 2 ч. л. какао.

Как готовим?

1. Желтки отделить от белков.





2. Белки взбить до густой пены.





3.Отдельно взбить желтки, добавить к ним сахарную пудру, потом сыр маскарпоне.

4. Ввести аккуратно белки и все перемешать.





5. Сварить кофе и остудить его, добавить кофейный ликер.

6. Формируем десерт: слой печенья, слой крема. Предварительно каждое печенье обмакиваем в кофе на 1 секунду. Готовый десерт ставим на холод пропитываться (желательно на ночь).





7. Перед подачей посыпаем тертым шоколадом и какао.

Рецепт прислала Людмила Тавстуха.

Присланные рецепты, которые не вошли в первый выпуск, мы будем публиковать в последующих подборках каждую неделю, а в конце назовем имя читательницы, которая получит право вести колонку о еде на LADY!