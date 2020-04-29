|
В Брагинском районе «жигули» въехали в ограждение: водитель погиб, пассажир в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 25 апреля в Брагинском районе. Об этом
Установлено, что 29-летний водитель «жигулей» ехал по деревне Старые Храковичи, не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль врезался в деревянное ограждение.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а его 33-летний пассажир с травмами госпитализирован.
Выяснилось, что водитель не имел права управления и, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель не имел прав и, предварительно, был пьян.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)