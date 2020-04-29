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В Брагинском районе «жигули» въехали в ограждение: водитель погиб, пассажир в больнице

29.04.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 25 апреля в Брагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Установлено, что 29-летний водитель «жигулей» ехал по деревне Старые Храковичи, не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль врезался в деревянное ограждение.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а его 33-летний пассажир с травмами госпитализирован.

Выяснилось, что водитель не имел права управления и, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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