ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Любанском районе бесправник перевернул Citroen в канал: погиб 16-летний пассажир

29.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Автомобиль перевернулся в канал в Любанском районе, погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Паличин. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen двигался по трассе Р55 Любань — Калиновка — Приклинец, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся в канал.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы.


Фото: МВД

По информации ГАИ, водитель Citroen не имел права управления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Паличин.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брагинском районе «жигули» въехали в ограждение: водитель погиб, пассажир в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика