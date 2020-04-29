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В Любанском районе бесправник перевернул Citroen в канал: погиб 16-летний пассажир
Источник материала: Tut.by
Автомобиль перевернулся в канал в Любанском районе, погиб несовершеннолетний. Об этом
Авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Паличин. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Citroen двигался по трассе Р55 Любань — Калиновка — Приклинец, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся в канал.
В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы.
По информации ГАИ, водитель Citroen не имел права управления.
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Авария произошла утром 28 апреля вблизи деревни Паличин.
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