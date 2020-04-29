Романчук ответил Лукашенко: Я знаю, чего точно не будет

"Солидарность" . Напомним, во время субботника Александр Лукашенко заявил: «Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». На это Ярослав Романчук отреагировал: «Знаю, что будет. И чего точно не будет», пишет





Экономист напомнил, что в условиях пандемии мировая экономика падает. Прогноз МВФ по Беларуси — падение в 6%. Не будет расти и экономика других стран.





«Имея такие данные, как А. Лукашенко может стать задачу перед правительством обеспечить рост ВВП Беларуси в 2020г. на 2,8%? Дешёвый PR? Оторванность/изоляция от реальной информации? Коконизация сознания для сохранения психологического спокойствия? — задается вопросом Ярослав Романчук.





- Имея резкое падение цен на минеральные продукты (они в 2019г. обеспечили 21,5% всего товарного экспорта), падение цен в химической отрасли (13,7% всего экспорта в 2019г.),





- имея в зоне риска более 50% всего товарного экспорта,





- испытывая жуткий дефицит инвестиций;





- имея растущую дыру в бюджете;





- находясь на опасной грани, за которой резко вырастают риски увеличения инфляционного и девальвационного налога,





- имея резкое сокращение спроса со стороны главного торгового партнёра;





- имея высокую долговую нагрузку, номинированную в $-долларах;





- имея низкое качество управления государственными ресурсами и активами, которые составляю ~75 -80% всей экономики,





- имея резкое падение потребительского спроса;





- столкнувшись с угрозой банкротства,





КАК можно приказывать правительству обеспечивать рост ВВП на 2,8% в ТАКИХ условиях? Ведь экономика – это же не игрушка. Это не надувной матрас, который можно надуть, если он приспущен. Экономика – это не набор деревянных кубиков в номенклатурно-силовых выбивалах.





25 апреля на субботнике А. Лукашенко задал вопрос: «Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». Да, мир сегодня – это во многом мир очень сильной неопределённости. Но есть вещи/явления, вероятность которых в 2020 году близка к 100 процентам.





С уверенностью можно сказать, что ВВП Беларуси в 2020 году не вырастет (если не использовать политический заказ на статистические данные, не применять сильнодействующий инфляционный наркотик).









С уверенностью можно сказать, что утверждённый на 2020 год закон о бюджете уже пора выкинуть в мусорку. Он невыполним.





С уверенностью можно сказать, что Беларусь проедает своё богатство, активы и будущее.





С уверенностью можно сказать, что белорусские власти не имеют плана обеспечения роста экономики Беларуси до $100 миллиардов в 2025 году.



