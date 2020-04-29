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Романчук ответил Лукашенко: Я знаю, чего точно не будет

29.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как можно приказывать правительству обеспечивать рост ВВП на 2,8% в таких условиях? Экономист раскритиковал поставленные главой Беларуси перед правительством задачи.

Напомним, во время субботника Александр Лукашенко заявил: «Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». На это Ярослав Романчук отреагировал: «Знаю, что будет. И чего точно не будет», пишет "Солидарность".

Экономист напомнил, что в условиях пандемии мировая экономика падает. Прогноз МВФ по Беларуси — падение в 6%. Не будет расти и экономика других стран.

«Имея такие данные, как А. Лукашенко может стать задачу перед правительством обеспечить рост ВВП Беларуси в 2020г. на 2,8%? Дешёвый PR? Оторванность/изоляция от реальной информации? Коконизация сознания для сохранения психологического спокойствия? — задается вопросом Ярослав Романчук.

- Имея резкое падение цен на минеральные продукты (они в 2019г. обеспечили 21,5% всего товарного экспорта), падение цен в химической отрасли (13,7% всего экспорта в 2019г.),

- имея в зоне риска более 50% всего товарного экспорта,

- испытывая жуткий дефицит инвестиций;

- имея растущую дыру в бюджете;

- находясь на опасной грани, за которой резко вырастают риски увеличения инфляционного и девальвационного налога,

- имея резкое сокращение спроса со стороны главного торгового партнёра;

- имея высокую долговую нагрузку, номинированную в $-долларах;

- имея низкое качество управления государственными ресурсами и активами, которые составляю ~75 -80% всей экономики,

- имея резкое падение потребительского спроса;

- столкнувшись с угрозой банкротства,

КАК можно приказывать правительству обеспечивать рост ВВП на 2,8% в ТАКИХ условиях? Ведь экономика – это же не игрушка. Это не надувной матрас, который можно надуть, если он приспущен. Экономика – это не набор деревянных кубиков в номенклатурно-силовых выбивалах.

25 апреля на субботнике А. Лукашенко задал вопрос: «Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». Да, мир сегодня – это во многом мир очень сильной неопределённости. Но есть вещи/явления, вероятность которых в 2020 году близка к 100 процентам.

С уверенностью можно сказать, что ВВП Беларуси в 2020 году не вырастет (если не использовать политический заказ на статистические данные, не применять сильнодействующий инфляционный наркотик).


С уверенностью можно сказать, что утверждённый на 2020 год закон о бюджете уже пора выкинуть в мусорку. Он невыполним.

С уверенностью можно сказать, что Беларусь проедает своё богатство, активы и будущее.

С уверенностью можно сказать, что белорусские власти не имеют плана обеспечения роста экономики Беларуси до $100 миллиардов в 2025 году.

С уверенностью можно сказать, что в мире никогда не было и никогда не будет, что страна с экономической моделью Совок/Госплан обеспечила быстрый, долгосрочный, инклюзивный экономический рост, обогнала свободные страны по производительности труда, эффективности экономики, наукоёмкости, уровню доходов, производительности жизни, уровню счастья и долголетию. Это исторические факты.

Сегодня достаточно определённости, теоретических и практических знаний, чтобы выработать экономическую политику, направленную не только на нейтрализацию текущего кризиса, но и на создание основ для будущего рывка, после глобальной депрессии. Чтобы ознакомиться с этой определённостью, нужно просто выходить и регулярно бывать вне зоны информационного раболепия, очковтирательства и угодничества. Надо общаться с теми белорусами, которые могут говорить правду в глаза, потому что им за страну больно, за людей обидно, за государство стыдно».
 
 
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Как можно приказывать правительству обеспечивать рост ВВП на 2,8% в таких условиях? Экономист раскритиковал поставленные главой Беларуси перед правительством...
 
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