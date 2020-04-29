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Озеро Споровское на границе Березовского и Дрогичинского районов поражает красотой
29.04.2020 10:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Озеро Споровское находится на границе Березовского и Дрогичинского районов, входит в состав республиканского заказника "Споровский" и составляет единый природный комплекс с болотами и рекой Ясельдой. Его площадь - более 11 кв.км. Местная фауна представлена 20 видами млекопитающих, 112 видами птиц (17 занесены в Красную книгу), 6 видами рептилий, 8 видами амфибий. Охраной лесного фонда вокруг озера занимается Ивацевичский лесхоз.
Фото Вадима Якубёнка
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Озеро Споровское находится на границе Березовского и Дрогичинского районов, входит в состав республиканского заказника "Споровский" и составляет единый...
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