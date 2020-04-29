Озеро Споровское на границе Березовского и Дрогичинского районов поражает красотой

Источник материала: Виртуальный Брест

Озеро Споровское находится на границе Березовского и Дрогичинского районов, входит в состав республиканского заказника "Споровский" и составляет единый природный комплекс с болотами и рекой Ясельдой. Его площадь - более 11 кв.км. Местная фауна представлена 20 видами млекопитающих, 112 видами птиц (17 занесены в Красную книгу), 6 видами рептилий, 8 видами амфибий. Охраной лесного фонда вокруг озера занимается Ивацевичский лесхоз.





Фото Вадима Якубёнка































