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Белорусские депутаты готовят к ратификации соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам готовит к рассмотрению проект закона "О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - участниц Евразийского экономического союза". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель профильной комиссии Людмила Кананович.

Белорусские депутаты готовят к ратификации соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

Положения соглашения распространяются на самих трудящихся и членов их семей и применяются в Беларуси в отношении трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, кроме пенсий военнослужащих, приравненных к ним лиц, членов их семей и государственных служащих), по инвалидности, по случаю потери кормильца. "Назначенная пенсия может выплачиваться по выбору трудящегося - на территории его проживания или государства-члена, назначившего пенсию", - сказала Людмила Кананович.

Она обратила внимание на одну особенность - каждое государство будет назначать и исчислять размер пенсии за периоды работы с уплатой страховых взносов, сформированные на его территории, после вступления в силу соглашения. "При исчислении размера пенсии за стаж, приобретенный до этого, будут применяться нормы соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и договора между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года", - пояснила парламентарий.

Соглашение содержит принцип равенства трудящихся, при котором пенсионные права формируются и реализуются на условиях, предусмотренных для граждан государства трудоустройства. Предусматривается суммирование стажа, полученного в других странах ЕАЭС в случае, если того, что приобретен на территории одной из них, недостаточно для возникновения права на пенсию.

Людмила Кананович, отметила, что в условиях трудовой миграции реализация права на пенсионное обеспечение возможна путем заключения и ратификации международных договоров. Эта работа имеет перманентный характер. Так, только за последние два года международные договоры в области социального (пенсионного) обеспечения ратифицированы с Чехией, Эстонией, Польшей и Молдовой. В основу этих договоров, включая соглашение ЕАЭС, заложен пропорциональный принцип. То есть каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж с уплатой страховых взносов, приобретенный на его территории.

 
 
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