Источник материала: Слуцк Город

Эксперты уверены, что когда по амнистии еще на стадии суда может быть сокращен срок наказания, признательные показания дадут, и брутальные полковники, и нежные секретарши.

Расследование уголовного дела, по которому проходят четыре бывших директора белорусских сахарных заводов, длится уже четыре месяца, эксперты полагают, что оно будет продлено до полугода.

Громкое задержание так называемой "сахарной мафии", с разворотом самолета над Польшей, когда с него оперативниками КГБ был снят гендиректор одного из сахарных комбинатов, произошло в конце января 2020 года, тогда было возбуждено уголовное дело. До сих пор нет официальных данных, сколько человек проходит по этому резонансному делу.

"Надо полагать, что сроки предварительного расследования Генеральной прокуратурой продлены до шести месяцев, т.е. до конца июня. Но это не означает, что расследование будет завершено в этот срок",- данное мнение высказал Sputnik эксперт в среду.

По его словам, есть основания полагать, что расследование будет длиться более полугода. "Я думаю, месяцев 9", - сказал собеседник агентства.

"Это не какая то сакральная цифра, просто так складывается практика расследования многоэпизодных масштабных дел - редко полгода, чаще это сроки от 9 до 11 месяцев, а потом - дело идет прокурору и в суд",- сказал собеседник Sputnik.

Скостят годик?

Он также не исключает, что новая "коррупционная" амнистия, которая уже "наделала шороха" и среди осужденных, и в адвокатских кругах, в определенной степени может отразиться на ходе расследования сахарного дела.

"Если сроки досудебного и судебного следствия по сахарному делу не будут запредельно затянуты, то оно может попасть под действие новой амнистии. В ней речь идет о лицах, совершивших коррупционные преступления. И соответственно, у судов, есть права применить амнистию, сократив срок на год или 6 месяцев, условно говоря",- пояснил собеседник агентства.

Стратегия защиты

При этом он считает, что некоторые из адвокатов уже могли предложить своим клиентам "немного поменять стратегию защиты".

По словам эксперта, нельзя исключать того, что "обвиняемые могут стать более откровенны, начнут традиционный в таких случаях торг со следствием - мы вам рассказываем все схемы продаж, называем новые имена, а вы нам - перспективы на амнистию".

"Это обычная практика. Такие шаги совершают и брутальные полковники, и нежные секретарши",- сказал эксперт, уточнив при этом, что в данном случае, это фигура речи, а не перечисление фигурантов "сахарного" уголовного дела, которое расследует следственное управление КГБ Беларуси.

КГБ до сих пор не сообщил, сколько человек задержаны и находятся под стражей по данному делу. Ранее в телесюжете БТ, который готовился совместно с КГБ, была озвучена информация о том, что задержаны 4 директора сахарных заводов, сотрудник ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня, глава Белорусской сахарной компании и российский бизненсмен. Источники Sputnik на разных стадиях расследования называли цифру от 9 до 11 задержанных и взятых под стражу, также по их данным среди тех, кто проходит в качестве обвиняемых, могут быть женщины.