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В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек

29.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек

На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Без малого 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.

На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Есть вероятность, что число погибших может возрасти.

В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек

Серьезный ущерб нанесен окрестным зданиям и автомобилям, которые были припаркованы неподалеку от места ЧП. Правоохранители пытаются выяснить, кто несёт ответственность за случившееся.

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Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из самых оживленных улиц...
 
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