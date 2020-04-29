Минтруда разъяснило права и обязанности нанимателей в период эпидемии

Источник материала: Ежедневник

фото: magazine.job-like.com

Министерство выступило с комментарием к Указу президента 143 «О поддержке экономики» в части вопросов регулирования трудовых отношений.

Согласно документу, наниматели имеют право «изменять существенные условия труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты труда, в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, предупредив об этом работника письменно не позднее чем за 1 календарный день».

Также работодателям разрешается «производить временный перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому нанимателю в связи с производственной необходимостью, вызванной неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до 3 месяцев».

Изменение существенных условий труда регулирует статья 32 Трудового кодекса Беларуси. С учетом норм Указа наниматель может изменить работнику существенные условия труда, в том числе установить дистанционную работу (работу на дому), изменить режим рабочего времени, включая установление неполного, гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на части, изменение начала и окончания рабочего дня (смены), времени обеденного и других перерывов, рабочих и выходных дней, введение суммированного учета рабочего времени и др., уведомив его письменно об этом не позднее чем за один календарный день.

Таким образом, Указом изменяется срок уведомления работника об изменении существенных условий труда с одного месяца до одного календарного дня. При этом наниматель обязан письменно уведомить работника об изменении существенных условий труда в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, указав какие условия труда или трудового договора (контракта) будут изменены, а также разъяснив правовые последствия отказа работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда в виде увольнения на основании пункта 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса с выплатой соответствующего выходного пособия в соответствии с частью четвертой статьи 48 Трудового кодекса (двухнедельного среднего или одного месячного заработка).

Срок уведомления об изменении существенных условий труда начинает исчисляться со следующего дня после вручения (ознакомления) работнику письменного уведомления.

Указанный срок не будет применяться при изменении существенных условий труда в виде уменьшения размеров оплаты труда работников при сохранении других условий, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Данное изменение будет осуществляться, как и ранее, по истечении месячного срока предупреждения.

Кроме того, нанимателям предоставлено право производить временный перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому нанимателю в связи с производственной необходимостью, вызванной неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до 3 месяцев.

По соглашению сторон срок такого перевода может быть увеличен.

Оплата труда при временном переводе производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (часть первая статьи 68 Трудового кодекса).

Указ вступил в силу 26 апреля 2020 г. Действие пункта 14 Указа определено до особого решения президента.