Первую репетицию воздушной части парада в честь Дня Победы провели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла первая репетиция воздушной части парада ко Дню Победы. В небо поднялись истребители СУ-30СМ, МИГ-29, штурмовики СУ-25, а также транспортные самолеты и вертолеты. Всего 36 авиамашин в составе девяти групп. До этого экипажи завершили тренировки на аэродромах базирования, после чего и были перенаправлены на аэродром под Минском.

«Мы отбирали только высококлассных пилотов. В тренировке были задействованы четыре экипажа, которые впервые принимают участие в параде войск Минского гарнизона. Они готовы и по морально-психологическому состоянию, и по профессиональному уровню. Потому, я считаю, и эти четыре экипажа достойно выполнят задачу, которую перед нами поставил министр обороны», – отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь Игорь Голуб.

За ходом репетиции высший командный состав Вооруженных сил следил с помощью автоматизированной системы. Это разработка белорусских специалистов. Она позволяет с помощью электронного планшета видеть точное построение в воздухе авиатехники и ее передвижение.