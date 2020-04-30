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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

30.04.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - заявили в НАК.

Там добавили, что силами ФСБ России в городе предотвращена подготовка терактов.

Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, отметили в НАК.
 
 
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Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического...
 
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