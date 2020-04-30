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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Источник материала: Партизан
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг
"В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - заявили в НАК.
Там добавили, что силами ФСБ России в городе предотвращена подготовка терактов.
Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, отметили в НАК.
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Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического...
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