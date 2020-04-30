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Вероятен повторный заход в красную зону эксперт о цене нефти и курсе рубля

30.04.2020 07:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Нефть: непроглядная чернота

Из-за снижения мировой экономической активности в связи с пандемией COVID-19, спрос на топливо упал примерно на 30 млн баррелей в сутки, или 30 % от общего предложения. 9 апреля главы трех основных стран-производителей (РФ, США и Саудовская Аравия) договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки и призвали на помощь страны G20, однако масштабы кризиса оказались значительно весомее, и это решение не смогло остановить обвала стоимости «черного золота».

Понедельник истекшей недели начался с исторического падения майских фьючерсов – нефть марки WTI торговалась с отрицательной стоимостью впервые в истории. Это свидетельствовало об отсутствии спроса на физические поставки этого сорта сырья и заполнении хранилищ, что и стало причиной обвала рынка. На следующий день инвесторы избавлялись и от части июньских контрактов, что затронуло и цену Brent – июньский фьючерс на Brent снижался до 15,98 доллара за баррель, минимума за 18 лет.

На цену нефти оказывает влияние динамика потребления, а именно смягчение карантинных мер и скорость восстановления ключевых экономик мира.

Ожидаю, что цена Brent на ближайшие две-три недели будет находиться в диапазоне 21,50-27,00 доллара за баррель.

Центробанк РФ: ставкой по курсу!

Весна для российского рубля выдалась жаркой не по сезону: 18 марта был отмечен максимум – курс доллара дошел до отметки 82,81, который 9 апреля сменился откатом – на 72,67 и показал укрепление почти на 10 рублей за неполные три недели. Причинами такой высокой волатильности было стремительное изменение цен на нефть, всеобщая паника на глобальных площадках и постоянная смена рыночных настроений.

Нервозный фон на глобальных площадках не помешал ЦБ РФ следовать выбранному курсу и 24 апреля снизить ключевую ставку на 0,5% – до 5,5% годовых. Одна из основных целей такого решения – не допустить рецессии в экономике на фоне остановки ее отраслей и всплеска инфляции.

Справочно: в РБ – с 14.08.19 по 19.02.20 ставка рефинансирования снижалась трижды с 9,5% до текущих 8,75%; в РФ – с 09.01.19 по 24.04.20 ключевая ставка снижалась 7 раз с 7,75% до текущих 5,5%.

В пресс-релизе по итогам заседания подчеркнут переход к мягкой ДКП (денежно-кредитной политике) и ориентир на продолжение выбранного курса на снижение ставки. Помимо этого, на пресс-конференции Эльвира Набиуллина отметила, что практически «во всех макросценариях ЦБ видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП», даже в случае расширения мер бюджетной̆ поддержки экономики.

Глава ЦБ РФ подтвердила потенциальную возможность снижения ставки еще на 1%

На мой взгляд, задача, с которой сейчас справляется ЦБ, заключается не только в планомерном снижении ставки, но и в том, чтобы не слишком обнадеживать рынок. Плюс, снижение ставки приведет к росту цен на ОФЗ (облигации федерального займа), что сделает их привлекательнее для зарубежных инвесторов. К примеру, 22 апреля аукцион по ОФЗ прошел с высоким спросом – 141,2 млрд. руб., а удовлетворено 86,7%. Такой высокий спрос способен поддержать российский рубль.

Сейчас в РФ идет период налоговых выплат и, на общем фоне, торги пятницы завершились на оптимистичном уровне 74,50 рублей за доллар. Топливо составляет значительную часть потребительской корзины, и сможет ли рубль выдержать давление со стороны сырьевого рынка, покажут события ближайших недель.

Белорусский рубль: хвост виляет собакой

Объем торгов на БВФБ за истекшую неделю по основным инструментам показал снижение спроса на иностранную валюту в целом. Динамика объемов с начала месяца до результатов пятничных торгов по доллару (46,7 млн) объясняется общим сокращением активности среди экспортеров, а также оборота в сфере услуг и машиностроения. Основной объем конвертируемой валюты приходится на долю нефтегазовой отрасли и предприятий-экспортеров нашей страны, этим и объясняется резкий рост оборотов на бирже в определенные дни, как правило, связанные с расчетами по внешним контрактам (151,5 млн долларов 17 апреля).

На фоне укрепления российского рубля, а также налогового периода, белорусский рубль стабилизировался на отметке 2,4630 за доллар

Межбанковский рынок является своего рода зеркалом валютного. Сейчас ситуация с ресурсами в банковском секторе стабильна и обеспечивает потребности всех секторов экономики. Всплеск активности возникает при резком падении курса и связан с острым желанием уберечь средства на счетах от валютного риска.

Назад в 90-е?

Ситуация со стоимостью нефти отбросила мир, как минимум, на полвека назад. Будет ли новая сделка ОПЕК+? Маловероятно… Сейчас в фокусе рынка ожидания по снижению темпов пандемии, контроль за соблюдением договоренностей по сокращению добычи и приближение сроков фактических расчетов по июньским фьючерсным контрактам. Вижу вероятным повторный заход в «красную зону» при сохранении избыточного предложения на сырьевом рынке.

Считаю, что в нынешней ситуации формируется некий «коридор» колебаний на валютном рынке, напрямую связанный с сырьевым. Потенциал российского рубля на предстоящий месяц – 73,80-79,80 за доллар. На этом фоне, ожидания по курсу белорусского рубля связываю с диапазоном 2,42-2,55 на аналогичный период.

Лидеры стран, где вирус, наконец, отступает, говорят о готовности ослабить карантинные меры и демонстрируют свою готовность поднимать экономику с колен. Думаю, что позитивных новостей стоит ожидать не раньше середины мая. А пока экономисты заняты переписыванием прогнозов и пересчитыванием стоимости нефти, прямо как в 90-е.

Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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