Заболел, сошел с ума или просто устал от сцены? Что случилось с «мальчиком-бродягой» Андреем Губиным

Источник материала: Tut.by

«Мальчик-бродяга» всея Руси, «мальчик-звезда» и «мальчик-мечта» всех девчонок 90-х. Тексты его песен бережно переписывали в «анкеты» и разрисовывали эти странички сердечками. Плакаты смеющегося певца аккуратно вырывали из журнала «COOL» и вешали на стену.

Только самой равнодушной девчонке могла не нравиться его улыбка, хотя, скорее всего, эта самая девчонка просто притворялась. Автор и исполнитель десятков хитов Андрей Губин красиво стартовал, высоко взлетел, а спустя совсем недолгое время быстро угас. Что же случилось с этим ярким артистом? Разбираемся сегодня, в день его рождения.