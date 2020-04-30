ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заболел, сошел с ума или просто устал от сцены? Что случилось с «мальчиком-бродягой» Андреем Губиным

30.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Мальчик-бродяга» всея Руси, «мальчик-звезда» и «мальчик-мечта» всех девчонок 90-х. Тексты его песен бережно переписывали в «анкеты» и разрисовывали эти странички сердечками. Плакаты смеющегося певца аккуратно вырывали из журнала «COOL» и вешали на стену.

Только самой равнодушной девчонке могла не нравиться его улыбка, хотя, скорее всего, эта самая девчонка просто притворялась. Автор и исполнитель десятков хитов Андрей Губин красиво стартовал, высоко взлетел, а спустя совсем недолгое время быстро угас. Что же случилось с этим ярким артистом? Разбираемся сегодня, в день его рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор и исполнитель десятков хитов Андрей Губин красиво стартовал, высоко взлетел, а спустя совсем недолгое время быстро угас. Что же случилось с этим ярким...
 
Новости дня
Новости разные
 
Условия по кредитам на жилье не изменились, но получить их стало сложнее. Обзор актуальных вариантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика