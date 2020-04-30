Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут

БЕЛТА . Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает





Кроме того, клубам будет оказана финансовая поддержка.





Не будут завершены мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова. Не состоится и суперфинал Лиги чемпионов, который должен был пройти 16 мая в Берлине.









Ранее в ЕКВ заявили об отмене золотой и серебряной Евролиги в текущем году, а также о переносе на конец августа - начало сентября матчей квалификации чемпионатов Европы среди мужских и женских национальных команд. Кроме того, может быть перенесена и финальная стадия чемпионата Европы.





Окончательное решение будет приниматься после публикации соревновательного календаря Международной федерации волейбола (FIVB).