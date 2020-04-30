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Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут

30.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут, однако Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) выплатит клубам 80% призовых.

Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, клубам будет оказана финансовая поддержка.

Не будут завершены мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова. Не состоится и суперфинал Лиги чемпионов, который должен был пройти 16 мая в Берлине.


Ранее в ЕКВ заявили об отмене золотой и серебряной Евролиги в текущем году, а также о переносе на конец августа - начало сентября матчей квалификации чемпионатов Европы среди мужских и женских национальных команд. Кроме того, может быть перенесена и финальная стадия чемпионата Европы.

Окончательное решение будет приниматься после публикации соревновательного календаря Международной федерации волейбола (FIVB).
 
 
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Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут, однако Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) выплатит клубам 80% призовых.
 
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