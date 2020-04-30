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Михаил Грабовский назвал нужное минскому «Динамо» число легионеров

30.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырежды лучший хоккеист Беларуси и тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» высказал мнение о том, сколько легионеров нужно команде.

— Если хотим бороться не только за плей-офф, но и в плей-офф, конкурировать с командами калибра ЦСКА, нужен принципиально иной бюджет. Делаем ставку на наигрывание своих — надо быть готовым к соответствующему результату, — рассказал тренер. — Есть, правда, и третий путь. Примерно тот, по которому шли во время предыдущего пришествия в «Динамо» Вудкрофта. Когда были подходящего уровня легионеры и заметно лучший результат. Хотя и наши тогда уже опытные игроки были все же моложе: Китаров, Павлович, тот же Сергей Костицын. Но в любом случае обязательное условие: подбором игроков должен руководить именно тренер. Новички должны подходить ему не только по статистическим показателям, но и ментально.

На вопрос, скольких иностранцев нужно взять, чтобы не опозориться, Грабовский высказал мнение, что восемь-девять, включая вратаря. А на уточнение, не многовато ли легионеров, сказал следующее:

— Так наших же объективно мало. Лучшие или в других клубах КХЛ, или в Северной Америке.
 
 
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Четырежды лучший хоккеист Беларуси и тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» высказал мнение о том, сколько легионеров нужно команде.
 
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