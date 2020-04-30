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Издательства подготовили серию книг о Жировичских святынях

30.04.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Издательства подготовили серию книг о Жировичских святынях

В мае православная церковь Беларуси вспоминает явление Жировичской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых святынь страны. Отечественные издательства подготовили к юбилейной дате серию книг. 

Рассказать об истории и показать памятники культурного наследия – читатели смогут буквально перенестись в святое место. В том числе – благодаря красочным и ярким иллюстрациям. Издания выйдут сразу на трех языках – белорусском, русском и английском. Познакомиться с изданиями ближе можно будет уже летом, большая презентация пройдет в августе. 

 

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В мае православная церковь Беларуси вспоминает явление Жировичской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых святынь страны. Отечественные издательства...
 
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