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Издательства подготовили серию книг о Жировичских святынях
Источник материала: ОНТ
В мае православная церковь Беларуси вспоминает явление Жировичской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых святынь страны. Отечественные издательства подготовили к юбилейной дате серию книг.
Рассказать об истории и показать памятники культурного наследия – читатели смогут буквально перенестись в святое место. В том числе – благодаря красочным и ярким иллюстрациям. Издания выйдут сразу на трех языках – белорусском, русском и английском. Познакомиться с изданиями ближе можно будет уже летом, большая презентация пройдет в августе.
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В мае православная церковь Беларуси вспоминает явление Жировичской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых святынь страны. Отечественные издательства...
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