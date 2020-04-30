ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путеец Николай Музыченко

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Николай Акулович Музыченко – уроженец деревни Морозовичи Буда-Кошелевского района. Закончил пять классов местной школы. На военную службу призван Буда-Кошелевским райвоенкоматом 11 ноября 1939 года путейцем, а 1 мая 1940-го принял военную присягу при 4-м отделении железнодорожного полка.

Путеец Николай Музыченко 3 июня 1941 года рядовой Музыченко поступил в 10-е отделение запасного полка железной дороги, был курсантом учебного комбината вплоть до декабря 1941 года. Всю войну прошел командиром 17-го отделения запасного полка железной дороги. С марта 1946-го Николай Музыченко – путеец 7-го отделения железнодорожного батальона. В марте 1948 года демобилизовался. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа».

Путеец Николай Музыченко Путеец Николай Музыченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила КОВАЛЕВА, Морозовичская сельская библиотека

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Акулович Музыченко – уроженец деревни Морозовичи Буда-Кошелевского района. Закончил пять классов местной школы. На военную службу призван...
 
Новости дня
Новости разные
 
В NASA придумали ИВЛ специально для больных COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика