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Книги с автографами Твардовского, Каверина, Михалкова. Что читали Колас и Бровка
Источник материала: СТВ
Минск – город читающий. Литературный спрос не остывал даже во времена дефицита. Томики Маяковского и Бродского занимали почетное место в хрущевках и сталинках. Ощутить дух ретро и пошелестеть пожелтевшими страничками можно в рабочем кабинете Якуба Коласа. В доме-музее на Академической, 5 все, как при жизни легенды. Интерьеры 50-ых, скрипят половицы. Вице-президент Академии наук никогда не задавался и называл себя министром грибного хозяйства... Свидания с природой вдохновляли на новые строчки, как и хорошая литература.
Наталья Шулагина-Адамович, научный сотрудник отдела фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
На столе классика – фигурка Пушкина и барометр. Сельское хозяйство занимало немало места в жизни писателя. Поэтому «Предвестник погоды» был всегда на виду. Уникальную коллекцию Константин Михайлович стал собирать уже после войны. Былая библиотека сгорела на третий день войны. В собрании больше 1 000 книг! Это подарки коллег и академиков. С автографами Твардовского, Каверина, Михалкова и многих других.
Раритетные «стародруки», шедевры зарубежной поэзии и, конечно, история и фольклор, которые помогали песняру в сочинительстве. Вот такого конволюта нет даже в Национальной библиотеке! Под одним переплетом – 13 эксклюзивных книг на мове.
В этих стенах писались «На Ростанях», «Казкі жыцця». А еще классик любил оставлять записи в отрывных календарях.
Наталья Шулагина-Адамович:
Здесь все пропитано творчеством, а в шуфлядках таятся рукописи. Возможно, когда-нибудь их увидит свет.
За атмосферой отправляйтесь в гости к хорошему другу Якуба Коласа – Петрусю Бровке! Дом Гая на Карла Маркса, 30 – образец модерна. А квартира поэта в лучших традициях 70-ых. В окошке виднеется художественный музей, внутри согревает роскошная библиотека. В трехтысячном собрании от пола до потолка блистают имена Байрона, Гете, Драйзера, Лондона, Горького, Толстого. А Марксу, Энгельсу и Ленину отведен отдельный шкаф.
Библиотека, что называется, с иголочки. Стиль книжным полкам задавала жена Елена Михайловна. Она была первым слушателям всех творений мужа и, как филолог, отлично корректировала, а затем стучала на печатной машинке. Настольной книгой был сборник Тараса Шевченко. Его Петр Устинович с большой любовью перевел на белорусский.
К слову, почитать на досуге любила вся семья классика. Многие из этих томиков прочитаны от корки до корки и помнят тепло рук Бровки. Как и этот металлический календарь-перекрут, сделанный на Ленинградском монетном заводе.
Не библиотека, а киношная площадка и рай для эстетов. На Карла Маркса, 14, кажется, что заглянул не в Союз архитекторов, а в гости к студентам Гарварда. Вкусный интерьер в духе Запада в 50-ые разработала Ольга Ладыгина. Его ценят не только поклонники искусства, но и режиссеры. Из последних картин – фильм «Снайпер. Оружие возмездия».
От мебели до декора... По резным полочкам расставлены арт-пособия из разных уголков мира. Здесь можно познакомиться с архитектурой многих стран и совершить виртуальную экскурсию. Мебель, дизайн, интерьер, живопись – каждый найдет издание по душе.
В век гаджетов прикоснуться к высокой литературе – особенное удовольствие. Эти строчки неподвластны времени и, однозначно, настроят вас на светлые мысли и вдохновят на грандиозные идеи!
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Минск – город читающий. Литературный спрос не остывал даже во времена дефицита. Томики Маяковского и Бродского занимали почетное место в хрущевках и сталинках....
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