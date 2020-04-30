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Ежегодный брестский байк-фестиваль отменили впервые за 20 лет

30.04.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте отменили ежегодный байк-фестиваль, который проходил в городе с 2000 года. Об этом 30 апреля сообщили организаторы мотофорума на своем сайте.


Фестиваль каждый год проходил в конце мая на территории базы отдыха «Орленок» и сопровождался масштабным мотопробегом по центральным улицам Бреста, в котором принимали участие тысячи байкеров.

В этом году провести мотофорум в привычном формате невозможно из-за эпидемической ситуации и закрытых границ. Перенести фестиваль на более поздний срок оказалось невозможно «по многим причинам», говорят организаторы: «Нам это решение далось сложно, и мы до последнего верили, что ситуация с пандемией в мире изменится. Безопасность наших гостей мы ценим превыше всего, но в текущих обстоятельствах мы не можем ее гарантировать».

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Теги: Брест
 
 
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