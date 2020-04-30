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«Не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом». В БГУ рассказали, какими должны быть видеолекции
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Оксана Здрок, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:
Если же это видеозапись, как Вы говорите, то рекомендуют делать это в меньших объёмах. То есть не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом. То есть это по ходу лекции задаются определённые вопросы, чтобы контролировать усвоение материала. Даже лекцию рекомендуют сопровождать презентацией чаще всего и использовать закадровый комментарий, и делить эту лекцию на какие-то модули. Вот в таком режиме это возможно.
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«Не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом». В БГУ рассказали, какими должны быть видеолекции
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат: заочное обучение на текущий момент надо...
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