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3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Лето 1944. Живых в Минске остаётся всё меньше, и они из уст в уста передают: русские наступают, немцы бегут. Официальная хроника событий называет 3 июля днем освобождения Минска, и хроника не врёт. Но есть один факт, о котором только в 21-м веке осмелились вслух сказать историки.
Июльское наступление Красной Армии на Минск обошлось практически без открытого боя. Большинство немецких оккупантов ушли из города ещё 2 числа.
Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор:
Светлана Езерская, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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