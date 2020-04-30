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3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

30.04.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Лето 1944. Живых в Минске остаётся всё меньше, и они из уст в уста передают: русские наступают, немцы бегут. Официальная хроника событий называет 3 июля днем освобождения Минска, и хроника не врёт. Но есть один факт, о котором только в 21-м веке осмелились вслух сказать историки.

3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Июльское наступление Красной Армии на Минск обошлось практически без открытого боя. Большинство немецких оккупантов ушли из города ещё 2 числа.

3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор:
Командующий группы армии «Центр» фельдмаршал Вальтер Модель второго числа дал приказ оставить Минск. Они успели ещё эвакуировать 45 составов.

3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Светлана Езерская, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В середине дня 3 июля уже практически Минск был освобождён, основные очаги сопротивления были ликвидированы. И уже здесь, у нас в Минске, появился, как можно сказать, второй состав наступающих войск.

3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Люди в материале: Эммануил Иоффе, Светлана Езерская

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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