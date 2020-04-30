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"Белпочта": 1 и 3 мая будут работать только дежурные отделения

30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Белпочта" обнародовала график работы в первые дни мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Белпочта": 1 и 3 мая будут работать только дежурные отделения

Так, 1 и 3 мая будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.

Городские и сельские отделения 2 мая будут работать по отдельному режиму в зависимости от региона. Например, в Минске отделения почты будут работать по режиму субботнего дня, в подразделениях бизнес-почты - выходной.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре по номеру 154 и на сайте "Белпочты" в разделе "Новости компании". Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00. 1 мая звонки принимаются с 9.00 до 17.00.

 
Теги: Минск
 
 
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  "Белпочта" обнародовала график работы в первые дни мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. Так, 1 и 3 мая будут открыты только дежурные отделения...
 
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