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Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кто не узнал - это ул. Лейтенанта Рябцева. Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке района добавится 140 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году «Брестжилстрой» приступит к строительству на базе бывших военных городков двух панельных домов.

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

 
 
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  Кто не узнал - это ул. Лейтенанта Рябцева. Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке...
 
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