Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города

Источник материала: Виртуальный Брест

Кто не узнал - это ул. Лейтенанта Рябцева. Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке района добавится 140 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году «Брестжилстрой» приступит к строительству на базе бывших военных городков двух панельных домов.



































