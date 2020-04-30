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Показываем, где в Бресте началось строительство нового большого района города
30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кто не узнал - это ул. Лейтенанта Рябцева. Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке района добавится 140 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году «Брестжилстрой» приступит к строительству на базе бывших военных городков двух панельных домов.
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Кто не узнал - это ул. Лейтенанта Рябцева. Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке...
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