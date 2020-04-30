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Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельсовет занесены на областную доску Почета

30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне Праздника труда в Бресте подвели итоги областного соревнования за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельсовет занесены на областную доску Почета

Победители определялись в 13 номинациях. На областную доску Почета занесены административные территории, учреждения, организации и предприятия, которые достигли наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития. Список победителей возглавили город Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельский совет Ивановского района.

Среди промышленных организаций первое место заняло иностранное торгово-производственное предприятие "Стэнлес" в Пинске. В агропромышленном комплексе лучшим признано ОАО "АгроНива" Каменецкого района, среди строительных организаций - ремонтно-строительное предприятие "Барановичиремстрой". На доску Почета также занесены Березовский зональный узел электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", грузовой автопарк №4 Барановичей, Кобринское ЖКХ.

Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельсовет занесены на областную доску Почета

Почетными дипломами отмечены достижения Ивацевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, заслуги Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, областного эндокринологического диспансера и футбольного клуба "Динамо-Брест". Победители будут поощрены вознаграждениями из средств областного бюджета.

С учетом эпидемиологической обстановки масштабных мероприятий на Праздник труда в Бресте не планируется. Чествование победителей соревнования и лауреатов почетного звания "Человек года Брестчины" по итогам работы за 2019 год пройдет в трудовых коллективах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Накануне Праздника труда в Бресте подвели итоги областного соревнования за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме. Победители определялись в 13...
 
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