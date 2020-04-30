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В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - Кудревич
30.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новая редакция декрета об иностранной безвозмездной помощи рассматривалась сегодня
Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич по итогам совещания сказал журналистам, что состоялось обстоятельное обсуждение проекта декрета, который подготовлен в новой редакции. Он подчеркнул, что требование Президента - взвешенно подходить к этой теме.
"Беларусь нуждается в поступлении иностранной безвозмездной помощи, поэтому все должно быть обоснованно, выверено и не вызывать никаких сомнений. В целом главой государства поддержаны все подходы, изложенные в проекте документа", - сказал директор департамента.
Проектом предусмотрено расширение понятия иностранной безвозмездной помощи. "Если ранее под данной помощью понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций, то сейчас предлагается закрепить в том числе услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи", - сообщил Игорь Кудревич.
По его словам, соответственно меняются подходы к налогообложению иностранной безвозмездной помощи. "Учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения. От налога могут быть освобождены и вторичные получатели этой помощи, что очень важно. Это будут единые подходы", - отметил директор департамента.
На совещании большое внимание было уделено такому понятию, как плата за регистрацию помощи. "Принято принципиальное решение, что плату за регистрацию иностранной помощи взимать только с той части помощи, которая не идет на социальные нужды. Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин, - пояснил Игорь Кудревич. - Плата за регистрацию помощи пойдет на обеспечение работы подразделений департамента, которые непосредственно занимаются сбором документов, консультированием организаций - получателей помощи, подготовкой предложений, получением заключений компетентных органов, то есть технической работой, связанной с регистрацией иностранной безвозмездной помощи. Плата будет в небольшом объеме".
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Новая редакция декрета об иностранной безвозмездной помощи рассматривалась сегодня на совещании у Президента Беларуси. Глава государства в целом одобрил...
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