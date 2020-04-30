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Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова переходит в «Минчанку»

30.04.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова переходит в «Минчанку»

Ведущий женский волейбольный клуб Беларуси «Минчанка» заключил контракт с диагональной сборной Азербайджана Маргаритой Азизовой.

В активе спортсменки – золотые медали чемпионата своей страны. Азизова также выступала за клубы из Польши и Турции. Тем временем белорусский клуб покинули россиянки Ольга Богданова и Наталья Думчева. Главная потеря «Минчанки» — уход Екатерины Сокольчик. Лучший игрок и снайпер команды собирается перейти в другой клуб. Сейчас волейболистка выбирает варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и России. 

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Ведущий женский волейбольный клуб Беларуси «Минчанка» заключил контракт с диагональной сборной Азербайджана Маргаритой Азизовой. В активе спортсменки – золотые...
 
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