Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова переходит в «Минчанку»

Источник материала: ОНТ

Ведущий женский волейбольный клуб Беларуси «Минчанка» заключил контракт с диагональной сборной Азербайджана Маргаритой Азизовой.

В активе спортсменки – золотые медали чемпионата своей страны. Азизова также выступала за клубы из Польши и Турции. Тем временем белорусский клуб покинули россиянки Ольга Богданова и Наталья Думчева. Главная потеря «Минчанки» — уход Екатерины Сокольчик. Лучший игрок и снайпер команды собирается перейти в другой клуб. Сейчас волейболистка выбирает варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и России.

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