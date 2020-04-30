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На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Районный комитет профсоюза работников АПК подвел итоги трудового соревнования и определил лидеров посевной кампании.

В преддверии 1 Мая председатель районного комитета работников АПК Елена Степаненко чествовала аграриев, показавших лучшие результаты на севе ранних яровых зерновых культур. Поздравления и заслуженные награды от профсоюзного лидера АПК и руководителей хозяйств прямо в поле принимали хлеборобы Василий Абраменко из ОАО «Юбилейный-Агро», Владимир Зайцев из СУП «Андреевка» и Андрей Дудкин из КСУП «Кривск».

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
Василий Абраменко ОАО «Юбилейный-Агро»

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной

– В период посевной кампании от личного вклада участников весенне-полевых работ очень многое зависит, – отметила Елена Михайловна. – Вклад каждого агрария сложно переоценить. Ведь какой бы современной ни была техника, ею должны управлять настоящие профессионалы, всецело преданные своему делу.

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
Владимир Зайцев СУП «Андреевка»

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной

Лидеров посевной поблагодарили за профессионализм и трудолюбие, верность и преданность выбранному делу. В их адрес звучали слова признательности и пожелания крепкого здоровья, материального благополучия и успехов во всех начинаниях.

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
Андрей Дудкин КСУП «Кривск»

На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной
На Будакошелевщине чествовали лидеров посевной

Несомненно, работа механизаторов трудна. Но, хочется верить, что теплые слова сделают ее немного приятнее, а оттого и легче. Ведь, согласитесь, иногда человеку достаточно, чтобы его труд заметили, по достоинству оценили и просто похвалили, тогда и работа спорится гораздо быстрее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Районный комитет профсоюза работников АПК подвел итоги трудового соревнования и определил лидеров посевной кампании. В преддверии 1 Мая...
 
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