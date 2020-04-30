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В Сеть попало видео, как в столице пьяный парень справляет нужду на автомобиль ГАИ. Приговор суда

30.04.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице парень справил нужду на автомобиль ГАИ и получил пять суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек справляет нужду на автомобиль ГАИ. Милиционеры нашли «героя» сюжета — 18-летнего минчанина.

По словам задержанного, он выпивал с друзьями, после чего пошел в ночной клуб, где познакомился с двумя девушками. За барной стойкой они продолжили употреблять спиртное, а после отправились на улицу. Увидев во дворе милицейское авто, молодой человек справил на него нужду.

Парень понимал, что его снимают на телефон, но значения этому не придал. Уже утром следующего дня видео появилось в Instagram и за пару часов собрало 11 тысяч просмотров.

— Не могу объяснить свои действия. Сейчас за них стыдно. Это не была какая-то акция, не было цели вызвать резонанс. Был пьян, не думал о последствиях. Только утром понял: из-за глупой шалости могу оказаться в неприятной ситуации. Вскоре о некрасивом поступке узнали родственники, пришлось краснеть и перед ними, — рассказал он.

Суд Фрунзенского района признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.

 
 
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Суд Фрунзенского района признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.
 
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