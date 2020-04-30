Минчанин справлял малую нужду на автомобиль ГАИ - получил арест. Мало?

За автомобиль ГАИ минчанин получил 5 суток административного ареста / БЕЛТА

В Минске наказали парня, который на прошлой неделе справлял малую нужду на автомобиль ГАИ. Он отдыхал в ночном клубе, а когда вышел из него, увидел упомянутую машину. Его поступок снимали на видео, оно попало в Instagram. Парня нашли. На видео МВД он говорит, что ему стыдно за свой поступок, а объяснить он его не может — был в состоянии алкогольного опьянения.









18-летний минчанин только недавно был осужден за кражу и выводов для себя не сделал, снова попал в "историю". За автомобиль ГАИ он проведет 5 суток административного ареста в Центре изоляции правонарушителей.



