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Минчанин справлял малую нужду на автомобиль ГАИ - получил арест. Мало?
Источник материала: Партизан
В Минске наказали парня, который справлял малую нужду на автомобиль ГАИ
За автомобиль ГАИ минчанин получил 5 суток административного ареста / БЕЛТА
В Минске наказали парня, который на прошлой неделе справлял малую нужду на автомобиль ГАИ. Он отдыхал в ночном клубе, а когда вышел из него, увидел упомянутую машину. Его поступок снимали на видео, оно попало в Instagram. Парня нашли. На видео МВД он говорит, что ему стыдно за свой поступок, а объяснить он его не может — был в состоянии алкогольного опьянения.
18-летний минчанин только недавно был осужден за кражу и выводов для себя не сделал, снова попал в "историю". За автомобиль ГАИ он проведет 5 суток административного ареста в Центре изоляции правонарушителей.
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В Минске наказали парня, который справлял малую нужду на автомобиль ГАИ
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