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Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

30.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская ферма для кабардинских лошадей.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Потомственный табунщик из Северного Кавказа семь лет назад переехал в Беларусь и превратил заброшенный телятник в конюшню, а территорию вокруг – в уголок живой природы: лошади под характер посетителя и козлята, которым день отроду встречают гостей.

О белорусском гостеприимстве с кавказским колоритом расскажет Кристина Протосовицкая.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Аляска, следующий Осман, третья – Басма.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

С литовской, арабской и белорусской кровью (это по отцу, а мать кабардинка). Горной породы, крепкие и выносливые. Для Хасанби Кармова не составляет труда вспомнить даже прадедов и прабабушек лошадей. Потомственный табунщик и дипломированный коневод четверть века назад безоговорочно влюбился в Беларусь.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов, фермер: 
Я приехал из России, с Северного Кавказа (точнее, республика Кабардино-Балкария), я оттуда родом. Моя привязанность к лошадям идет от отца, от дедушки. Я приезжал сюда часто в командировки, и мне очень понравилось в Беларуси, в Бресте особенно. Эта вся атмосфера, чистота в городах, порядок. Это послужило тому, что я здесь остался жить.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

В 90-е Хасанби Кармов переправлял советских лошадей в Европу, параллельно развивал местные спортивные конные школы.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

А семь лет назад благодаря указу, который позволил приобрести неиспользуемое колхозное имущество, обосновался под Кобрином.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
Это была колхозная ферма. Здесь в старые времена держали телят, потом держали лошадей, конюшня. Все время тут животные были. Но, к сожалению, с развалом Союза отпала необходимость в таком поголовье, содержать такое большое количество лошадей.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби привел в порядок заброшенные помещения, приобрел первых лошадей – Сирену и Фокса – и взялся за дело. Барашки, козочки, птицы, мяукающие и гавкающие обитатели. А ядро большой животной семьи – лошади.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
Какой плохой, уставший бы ни был, все равно с ними в спокойное, умиротворенное состояние приходишь.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Успокоиться вдалеке от суеты и забыть о бытовых проблемах – за этим к Хасанби и его семье стали приезжать все больше людей из разных городов и даже стран. Сегодня это место – что-то среднее между фермой, агроусадьбой и спортивной школой.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
К нам приезжают люди отдыхающие. Туристы. Люди, желающие найти в наше время непростое отдушину.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

В последнее время поток посетителей увеличился в разы. Каждому лошадь здесь подберут по темпераменту.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Хитрый Фокс кличку получил за окрас, а вовсе не за характер. Спокойный и уравновешенный – ему доверяют «трусливых пионеров». Несколько минут в седле, и страх отступает.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Один из самых первых – Хасанби обучил Фокса для работы с больным ребенком. С тех пор мальчик с мамой регулярно приезжает, ребенку становится легче. И таких историй, когда лошади улучшили чью-то жизнь, Диана – дочь Хасанби – может рассказать немало. Здесь она и врач, и экскурсовод, и сопровождающий, и директор по развитию. Девушка отучилась на ветеринара и вернулась на семейную ферму по распределению.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Диана Кармова, ветеринар: 
К каждому животному нужно найти свой подход, нужно и зафиксировать, и исследовать. Это не так, как человек – он не скажет нам ничего, мы должны все чувствовать и быть очень внимательными.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

А вот сын Алим увлечен спортом – отец обучает его джигитовке. В семейном деле они вместе, друг за друга. Покормить, почистить, заготовить сено, а еще найти общий язык – каждая лошадь со своим нравом.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
Кто-то вреднее, кто-то добрее, кто-то жаднее, покушать любит. А ты что любишь? Так же, как и люди.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Через месяц в многодетной семье лошадей ждут прибавление – у Асаны появится жеребенок. Все готовятся к этому долгожданному моменту.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
Я объявляю сразу конкурс, как назвать, и всей семьей и друзья, знакомые – все принимают участие. Потом я из них выбираю, какое подходит.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Не вспомнить про гаджеты, проблемы и невзгоды – отвлечься и забыть обо всем. Вас встретит и проводит ласковая собачонка Линда, прокатит верхом своенравная Сирена, а на прощание умилит маленький козленок, которому всего сутки отроду.

Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Хасанби Кармов:
Потихонечку. Через полчаса человека не узнаешь – улыбка на лице и расслабленность какая-то. Полностью преображаются люди.

Люди в материале: Хасанби Кармов, Кристина Протосовицкая, Диана Кармова, Алим Кармов

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская ферма для кабардинских лошадей. Потомственный табунщик из Северного Кавказа семь лет назад переехал в Беларусь и превратил...
 
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