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Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская ферма для кабардинских лошадей.
Потомственный табунщик из Северного Кавказа семь лет назад переехал в Беларусь и превратил заброшенный телятник в конюшню, а территорию вокруг – в уголок живой природы: лошади под характер посетителя и козлята, которым день отроду встречают гостей.
Аляска, следующий Осман, третья – Басма.
С литовской, арабской и белорусской кровью (это по отцу, а мать кабардинка). Горной породы, крепкие и выносливые. Для Хасанби Кармова не составляет труда вспомнить даже прадедов и прабабушек лошадей. Потомственный табунщик и дипломированный коневод четверть века назад безоговорочно влюбился в Беларусь.
Хасанби Кармов, фермер:
В 90-е Хасанби Кармов переправлял советских лошадей в Европу, параллельно развивал местные спортивные конные школы.
А семь лет назад благодаря указу, который позволил приобрести неиспользуемое колхозное имущество, обосновался под Кобрином.
Хасанби Кармов:
Хасанби привел в порядок заброшенные помещения, приобрел первых лошадей – Сирену и Фокса – и взялся за дело. Барашки, козочки, птицы, мяукающие и гавкающие обитатели. А ядро большой животной семьи – лошади.
Хасанби Кармов:
Успокоиться вдалеке от суеты и забыть о бытовых проблемах – за этим к Хасанби и его семье стали приезжать все больше людей из разных городов и даже стран. Сегодня это место – что-то среднее между фермой, агроусадьбой и спортивной школой.
Хасанби Кармов:
В последнее время поток посетителей увеличился в разы. Каждому лошадь здесь подберут по темпераменту.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Один из самых первых – Хасанби обучил Фокса для работы с больным ребенком. С тех пор мальчик с мамой регулярно приезжает, ребенку становится легче. И таких историй, когда лошади улучшили чью-то жизнь, Диана – дочь Хасанби – может рассказать немало. Здесь она и врач, и экскурсовод, и сопровождающий, и директор по развитию. Девушка отучилась на ветеринара и вернулась на семейную ферму по распределению.
Диана Кармова, ветеринар:
А вот сын Алим увлечен спортом – отец обучает его джигитовке. В семейном деле они вместе, друг за друга. Покормить, почистить, заготовить сено, а еще найти общий язык – каждая лошадь со своим нравом.
Хасанби Кармов:
Через месяц в многодетной семье лошадей ждут прибавление – у Асаны появится жеребенок. Все готовятся к этому долгожданному моменту.
Хасанби Кармов:
Не вспомнить про гаджеты, проблемы и невзгоды – отвлечься и забыть обо всем. Вас встретит и проводит ласковая собачонка Линда, прокатит верхом своенравная Сирена, а на прощание умилит маленький козленок, которому всего сутки отроду.
Хасанби Кармов:
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Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню
Новости Беларуси. Белорусская ферма для кабардинских лошадей. Потомственный табунщик из Северного Кавказа семь лет назад переехал в Беларусь и превратил...
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