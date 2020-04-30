ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок к 75-летию Победы

30.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минобороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок к 75-летию Победы

Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Работы на конкурс представили около ста школьников и дошколят из Беларуси и России. Первое место присуждено воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы №34 Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу «В память погибших на Буйничском поле». Второе место у семилетнего минчанина из СШ №148 Ивана Караванского за рисунок «Спасибо, прадедушка!». Третье место жюри отдало девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».

Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник — шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада №9 Волковыска — за рисунок «Мы помним ваш подвиг».

https://www.belta.by/

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин справлял малую нужду на автомобиль ГАИ - получил арест. Мало?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика