Минобороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок к 75-летию Победы

Источник материала: Вороновская газета





Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Работы на конкурс представили около ста школьников и дошколят из Беларуси и России. Первое место присуждено воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы №34 Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу «В память погибших на Буйничском поле». Второе место у семилетнего минчанина из СШ №148 Ивана Караванского за рисунок «Спасибо, прадедушка!». Третье место жюри отдало девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».

Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник — шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада №9 Волковыска — за рисунок «Мы помним ваш подвиг».

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