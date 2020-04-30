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ИВЛ, холодильники, чайники, поливитамины. Врачи по всей Беларуси получают помощь от неравнодушных людей и организаций
Источник материала: ОНТ
То, что сейчас не останавливается ни на минуту, так это добрые дела. В непростое время помощь стала самой лучшей привычкой человечества. Да, COVID-19 внес свои коррективы в жизнь. Но белорусы не оставляют наедине с проблемой тех, кто нуждается в поддержке. Подставить плечо - это на вес золота.
Сегодня без рукопожатий. К дистанции давно привыкли и медики и те, кто раньше в больничных коридорах гостем был не частым. Хотя повод сблизиться весомый. Для благодарности нашли слова и дела. Такое «подкрепление» в виде аппарата ИВЛ теперь в строю у медиков 6-й клинической больницы Минска – один из подарков телекоммуникационных компаний.
Сегодня он пополнит резерв. Запас ИВЛ как в больнице, так и по всей стране достаточный. Их больше 2000. Но ведь никто не запрещает совершать добро на перспективу. Тем более, когда речь о здоровье. И здесь каждая минута дорога.
Сейчас особенно важно «не растерять» иммунитет тем, у кого в руках не только своя жизнь. Чтобы здоровье медиков с каждым днем только укреплялось, депутаты Палаты представителей закупили для врачей поливитамины. Помощь доставили в Гродненскую областную инфекционную больницу. Коллектив большой - почти 240 человек. Витаминов хватит каждому сотруднику на стандартный курс профилактики.
Новые холодильники, чайники, микроволновые печи сюда тоже прибудут. На следующей неделе. Чтобы в непростой период ангелы в белых халатах не забывали немного и о себе.
И особенно те, кто первыми берет на себя этот во всех смыслах вызов – работники станций скорой медицинской помощи. Антисептики, маски, перчатки, а еще бутиллированную воду сегодня для них передала молодежь Могилева.
Есть еще один простой, но не менее эффективный способ, как помочь медикам сегодня - просто не болеть. Правила личной гигиены, дистанция в общественных местах, сократить контакты с теми, кто в группе риска. Первые шаги к общему выздоровлениею. Меры эффективные для каждого.
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ИВЛ, холодильники, чайники, поливитамины. Врачи по всей Беларуси получают помощь от неравнодушных людей и организаций
То, что сейчас не останавливается ни на минуту, так это добрые дела. В непростое время помощь стала самой лучшей привычкой человечества. Да, COVID-19 внес свои...
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