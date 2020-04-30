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ИВЛ, холодильники, чайники, поливитамины. Врачи по всей Беларуси получают помощь от неравнодушных людей и организаций

30.04.2020 20:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ИВЛ, холодильники, чайники, поливитамины. Врачи по всей Беларуси получают помощь от неравнодушных людей и организаций

То, что сейчас не останавливается ни на минуту, так это добрые дела. В непростое время помощь стала самой лучшей привычкой человечества. Да, COVID-19 внес свои коррективы в жизнь. Но белорусы не оставляют наедине с проблемой тех, кто нуждается в поддержке. Подставить плечо - это на вес золота.

Сегодня без рукопожатий. К дистанции давно привыкли и медики и те, кто раньше в больничных коридорах гостем был не частым. Хотя повод сблизиться весомый. Для благодарности нашли слова и дела. Такое «подкрепление» в виде аппарата ИВЛ теперь в строю у медиков 6-й клинической больницы Минска – один из подарков телекоммуникационных компаний. 

Игорь Авдеев, директор национального центра обмена трафиком: «6-я больница одной из первых медучреждений, как пограничники, встретили беду и не допустила всплеска в начальный период. Общество испытывается на прочность, и люди должны помогать друг другу в сфере своих реальных возможностей, которые можно предложить». 

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Это уже 5-й аппарат ИВЛ, который мы получаем от представителей бизнес-сообщества. Аппараты практически экспертного класса, они все позволяют проводить пролангированную искусственную вентиляцию легких, максимально избегать осложнений с внутрибольничным инфицированием. Комфортны и для персонала, поскольку имеют опции мгновенно реагировать на состояние пациента, что особенно важно критически больных».

Сегодня он пополнит резерв. Запас ИВЛ как в больнице, так и по всей стране достаточный. Их больше 2000. Но ведь никто не запрещает совершать добро на перспективу. Тем более, когда речь о здоровье. И здесь каждая минута дорога.

Сейчас особенно важно «не растерять» иммунитет тем, у кого в руках не только своя жизнь. Чтобы здоровье медиков с каждым днем только укреплялось, депутаты Палаты представителей закупили для врачей поливитамины. Помощь доставили в Гродненскую областную инфекционную больницу. Коллектив большой - почти 240 человек. Витаминов хватит каждому сотруднику на стандартный курс профилактики.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания: «Учитывая, что сейчас весна и природных витаминов сейчас не хватает абсолютно всем, я думаю, что наши поливитамины помогут персоналу поддержать свои силы, укрепить свой иммунитет. И самое главное – почувствовать, что они вместе, что мы с ними вместе, что весь народ нашей страны поддерживает их». 

Сергей Тихонович, главный врач Гродненской областной клинической инфекционной больницы: «В настоящий момент наше учреждение обеспечено всеми средствами защиты, дезсредствами и дезинфектантами. Данная спонсорская помощь от депутатского корпуса, которой мы безмерно благодарны, она послужит для укрепления иммунитета наших медработников».

Новые холодильники, чайники, микроволновые печи сюда тоже прибудут. На следующей неделе. Чтобы в непростой период ангелы в белых халатах не забывали немного и о себе. 

И особенно те, кто первыми берет на себя этот во всех смыслах вызов – работники станций скорой медицинской помощи. Антисептики, маски, перчатки, а еще бутиллированную воду сегодня для них передала молодежь Могилева.  

Есть еще один простой, но не менее эффективный способ, как помочь медикам сегодня - просто не болеть. Правила личной гигиены, дистанция в общественных местах, сократить контакты с теми, кто в группе риска. Первые шаги к общему выздоровлениею. Меры эффективные для каждого. 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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То, что сейчас не останавливается ни на минуту, так это добрые дела. В непростое время помощь стала самой лучшей привычкой человечества. Да, COVID-19 внес свои...
 
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