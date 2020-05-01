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В Беларуси рассчитывают получить 8 млн т зерна в 2020 году

01.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минсельхозпрод надеется, что в 2020 году урожай зерновых окажется богаче прошлогоднего.




"В текущем году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах необходимо обеспечить темп роста производства продукции в общественном секторе 105,4%, в том числе в растениеводстве - 107,7%. Планируется получить зерна в объеме не менее 8,1 млн т, сахарной свеклы - 4,9 млн т, маслосемян рапса - 0,6 млн т, картофеля - 1,1 млн т, льноволокна - 55 тыс. т, овощей - 624 тыс. т, плодов и ягод - 170 тыс. т, а также 9,2 млн т кормовых единиц травяных кормов", - рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода.
 
 
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Минсельхозпрод надеется, что в 2020 году урожай зерновых окажется богаче прошлогоднего.
 
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