"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

Источник материала: Виртуальный Брест

В фотоархивах сохранились кадры, как отмечали 1 мая в конце 90-х годов прошлого столетия. На снимках видно, что праздничную колонну возглавлял духовой оркестр, за ним маршировали мажоретки барабанщицы.





В отличие от советских времён руководители города и области пешком шли во главе колонны брестчан, даже с какими-то цветущими веточками в руках.





Трибуны на площади уже не воздвигали, скорее небольшой помост, чтобы было видно выступающих чиновников.





Судя по фотографиям, первым сказал поздравительную речь, на то время председатель Брестского горисполкома Геннадий Мосько, который ушёл с этого поста в 2001 году.





Народ приходил на площадь со своими самодельными плакатами, где критиковали приватизацию, бюрократию и т. д.





Разброс мнений, различные партии и отдельные граждане использовали первомайскую демонстрацию, чтобы как-то заявить о себе.