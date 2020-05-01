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"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

01.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В фотоархивах сохранились кадры, как отмечали 1 мая в конце 90-х годов прошлого столетия. На снимках видно, что праздничную колонну возглавлял духовой оркестр, за ним маршировали мажоретки барабанщицы.

"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

В отличие от советских времён руководители города и области пешком шли во главе колонны брестчан, даже с какими-то цветущими веточками в руках.

"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

Трибуны на площади уже не воздвигали, скорее небольшой помост, чтобы было видно выступающих чиновников.

"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

Судя по фотографиям, первым сказал поздравительную речь, на то время председатель Брестского горисполкома Геннадий Мосько, который ушёл с этого поста в 2001 году.

"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

Народ приходил на площадь со своими самодельными плакатами, где критиковали приватизацию, бюрократию и т. д.

"Объединяйтесь вокруг партии коммунистов!" Как отмечали 1 мая в Бресте на изломе тысячелетий

Разброс мнений, различные партии и отдельные граждане использовали первомайскую демонстрацию, чтобы как-то заявить о себе.

 
 
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  В фотоархивах сохранились кадры, как отмечали 1 мая в конце 90-х годов прошлого столетия. На снимках видно, что праздничную колонну возглавлял духовой оркестр, за...
 
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