Доставайте шорты (но зонтик не прячьте). Все о погоде в Бресте в длинные выходные

Источник материала: Виртуальный Брест

Любите, как Тютчев, грозу в начале мая? Их есть у нас, но мало — только в воскресенье. Зато в пятницу — чуть-чуть солнца, а в субботу возможен дождь.





В пятницу будет облачно, сообщает AccuWeather. Утром воздух прогреется до +13°С. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С. Вечером с вероятностью 51% возможен дождь. При этом по данным белорусского портала pogoda.by, осадков вечером пятницы не предвидится.





В субботу ожидаются кратковременные дожди. Утром температура воздуха составит +17°С, днем потеплеет до +20°С. Вечером будет без осадков и +13°С.





На воскресенье передают дожди (с вероятностью 61%) и грозами (вероятность 40%). Воздух прогреется до +18°С. Вечером осадков не предвидится, но похолодает до +10°С.