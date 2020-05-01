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Лошадиное здоровье. Рассказ о брестской семье Песецких, ипоотерапевтах со стажем

01.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Иппотерапия, или метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды, приобретает всё большую популярность. Ее сторонники утверждают, что лошади способны облегчить течение многих заболеваний, а от некоторых даже вылечить.

Лошадиное здоровье. Рассказ о брестской семье Песецких, ипоотерапевтах со стажем

Корреспондент «БВ» побывала в конном клубе.

Мир верхом на лошади

Ксения и Игорь Песецкие в иппотерапии уже десять лет. Сначала тренеры занимались джигитовкой. Но, познавая мир лошадей, они углубились в тему: окончили курсы иппотерапии, участвовали в соответствующих семинарах.

«Иппотерапия — это не только физиологическое восприятие, но и психологическое, — говорит Ксения. — Ведь лошади — совершенно иной уровень общения, это не привычные всем собаки и котики. Верхом на лошади мир видится по-другому. Дети с ДЦП, аутизмом, находясь на ней, расслабляются, раскрываются и удивительно меняются в лице. Домашние питомцы чаще всего воспринимаются как игрушка, а лошадь... Огромная, величавая и вместе с тем ласковая и доверчивая. Это совершенно другой мир».

Лошадиное здоровье. Рассказ о брестской семье Песецких, ипоотерапевтах со стажем

«Есть дети, которые с нами почти десять лет, — продолжает тренер. — За это время они получили внушительную физическую подпитку. Укрепляются мышцы: считается, что лошадь амплитудно создает рефлекс ходьбы человека. Никто на сто процентов не скажет, чем и как лошадь влияет на людей, но результаты есть. Я считаю, здесь даже больше психологическое воздействие, чем физиологическое».

Как это работает

Для лучшего понимания эффекта иппотерапии Ксения приводит пример. Ребенок даже в коляске не мог сидеть, был очень замкнут. После нескольких месяцев занятий родители увидели фантастические изменения. Он стал улыбчивым, остается с бабушкой без мамы, чего никогда не было.

Общение с лошадьми меняет и сложных подростков. «К нам приезжали группы ребят 14–15 лет, — вспоминает собеседница, — озлобленные, замкнутые. А с лошадьми найти контакт получилось. Оставаясь наедине с животными, они что-то им говорили. Возможно, мир природы умеет слышать».

Лошадиное здоровье. Рассказ о брестской семье Песецких, ипоотерапевтах со стажем

У лошади огромные глаза, доброжелательные и глубокие. Глядя в них, человек невольно расслабляется. Беда, внутренний холод, чувство одиночества — всё это отступает. Сюда часто приезжают отдохнуть от рутинной офисной работы, стряхнуть депрессию и усталость. Час занятий, и забываются все проблемы.

«К нам приезжала девушка с ампутированной ногой. Ей сложно было принять новый образ жизни, — делится Ксения. — Но, когда стала кататься верхом, совершенно изменилась. Сначала делала это без протеза, потом с ним. Мы видели, как она была счастлива, когда помчалась галопом. И невозможно описать словами радость, которую испытали ее родные. Главное правило: никогда нельзя показывать человеку с ограниченными возможностями, что его жалеешь. Так ему легче прийти в себя».

Ксения признается, когда у нее возникают проблемы, она выговаривается перед лошадьми. «Поверьте, становится легче. Они вытягивают боль».

Тренер рассказала, что лошади очень чувствительные и не с каждым пойдут на контакт. Но никогда не обидят, даже если самим некомфортно. «У нас был случай, когда привезли больного с ДЦП. Посадили верхом, но он так сильно кричал... Всё это время лошадь была недвижима. Столько заботы в этом моменте!»

И даже паспорт

Лошади очень привязываются к хозяину, перенимают его настроение и могут очень «по-человечески» плакать. Однако часто и проказничают, как маленькие дети. Самое страшное для них наказание — это когда хозяин к ним долго не подходит. Тогда они сами обращают на себя внимание.

Очень любят морковку и сахар, а если каждый раз подносить вкусности, будут определять тебя по шагам. Пугливы и осторожны. И очень отзывчивы. «Когда у нас были только две лошади, они всё время проводили вместе. Мы не раз замечали, что если у одной заканчивается сено, то вторая делилась своим», — улыбается Ксения.

А еще супруги Песецкие своим любимцам читают стихи, поют песни, рассказывают анекдоты. Животным такие концерты по душе. Они даже снимались в фильмах и участвовали в реконструкции событий в Брестской крепости в ночь на 22 июня. Каждая из лошадей имеет свой паспорт. В нем указаны дата рождения, возраст, отметины, порода животного, родители и их данные, оценка, есть даже фотографии.

Лошади... Целая вселенная, которая помогает выжить человеку в трудную минуту.

 
 
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  Иппотерапия, или метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды, приобретает всё большую популярность. Ее сторонники утверждают, что лошади способны...
 
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