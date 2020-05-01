Министр: Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается













"Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - сказал Игорь Карпенко.





Напомним, что формально у белорусских школьников сегодня учебный день. Так решил Александр Лукашенко.



