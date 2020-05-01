В Минске двое в масках зашли в магазин, набрали алкоголя и ушли. Попробуй узнай их

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчин на фото или видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Заводское РУВД г.Минска:







8 (017) 155-06-00

8 (029) 602-13-14

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Место: г. Минск, ул. Радиальная, 7

Дата и время: 1 мая, с 03:15 до 03:20

Обстоятельства: открыто похитили алкоголь с прикассового стеллажа.





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