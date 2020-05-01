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В Минске двое в масках зашли в магазин, набрали алкоголя и ушли. Попробуй узнай их
01.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчин на фото или видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Заводское РУВД г.Минска:
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Если вы узнали мужчин на фото или видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Заводское РУВД г.Минска: 8 (017) 155-06-00 8 (029) 602-13-14 102 ...
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