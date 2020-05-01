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Китайцы показали очередную анти-Tesla с запасом хода более 700 км

01.05.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Год назад китайский стартап Xpeng Motors анонсировал выход электрического седана P7. Тогда предсерийный прототип электрокара показали в Шанхае, а сейчас компания начала прием заказов на P7 у себя на родине.


В длину китайский седан насчитывает 4,88 м при колесной базе без малого 3 м. Создатели говорят об основательно проработанной аэродинамике — коэффициент Cd, если верить Xpeng, у седана равен 0,236. В салоне «китайской Tesla» имеются двухспицевый руль, 10,25-дюймовый экран для приборов и массивный (почти 15 дюймов) тачскрин мультимедиа-системы с голосовым управлением.


В списке оснащения заявлены также атмосферная подсветка, опциональная отделка сидений кожей наппа и автопилот третьего уровня автономности с 14 камерами, 12 ультразвуковыми датчиками и 5 радарами миллиметрового диапазона.


P7 получил батарею емкостью 80,9 кВтч, которая работает в связке с одним (267 л.с.) или двумя (430 л.с.) электродвигателями. В первом случае — это заднеприводная модификация, которая разменивает первую «сотню» за 6,7 секунды. Заявленный пробег на одной зарядке у нее достигает 568 км. Топовый полноприводный вариант с двумя электромоторами до 100 км/ч разгоняется за 4,3 секунды, а дальность хода у нее достигает 706 км. Разумеется, китайцы схитрили, ведь расчет произведен по устаревшей методике NEDC — данные по более реалистичному циклу WLTP пока отсутствуют.


Первые покупатели получат электрические седаны в июне, но цены на P7 уже известны. С учетом субсидий они начинаются от 229 900 юаней — около 32 500 долларов в пересчете.

 
 
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Год назад китайский стартап Xpeng Motors анонсировал выход седана P7, а теперь компания начала прием заказов на электрокар у себя на родине.
 
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