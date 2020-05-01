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Куда исчезают письма политзаключенного Никиты Емельянова?

01.05.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никита Емельянов сейчас находится в исправительной колонии №2 города Бобруйска, но письма от него друзьям не доходят. Об этом сообщается на сайте palitviazni.info.




"Ольге Николайчик пришло от Никиты письмо, которое написано из карантина, – сообщил на своей странице в Фейсбук Дмитрий Полиенко. – Где он сейчас находится – в отряде, в ШИЗО или ПКТ– неизвестно".

Дмитрий Полиенко отмечает, что в тоже время от Никиты Емельянова нет ответов на его заказные письма.

"Ничего не меняется, – добавляет он. – Переписку опять либо не отдают, либо пытаются максимально задержать. Хотя по правилам задержать письмо для просмотра оперативной частью могут только до трех суток. Будем снова писать жалобу в Департамент исполнения наказаний”.

Напомним, суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд над Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.

Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3. Свой поступок Никита Емельянов объяснил тем, что он выступает против преследования политических заключенных.

Белорусское правозащитное сообщество признало Никиту Емельянова и Ивана Комара политическими заключенными и выступило с требованием немедленного пересмотра их приговоров. 
 
Теги: Минск
 
 
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Никита Емельянов сейчас находится в исправительной колонии №2 города Бобруйска, но письма от него друзьям не доходят. Об этом сообщается на сайте palitviazni.info.
 
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