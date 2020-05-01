Поезд снес фуру с катером, вставшую на железнодорожном переезде в Норвегии (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Сети появилась видеозапись серьезного ДТП с участием поезда и фуры. Инцидент произошел 29 апреля на востоке Норвегии.

Как сообщает NRK, перевозившая катер фура не сумела пересечь железнодорожный переезд. По неизвестным причинам грузовик встал на путях.

Через какое-то время в фуру врезался поезд. Прицеп грузовика с катером были разнесены в груду обломков.



Никто из участников происшествия серьезных травм не получил.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram