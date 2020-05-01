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Поезд снес фуру с катером, вставшую на железнодорожном переезде в Норвегии (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Сети появилась видеозапись серьезного ДТП с участием поезда и фуры. Инцидент произошел 29 апреля на востоке Норвегии.
Как
Через какое-то время в фуру врезался поезд. Прицеп грузовика с катером были разнесены в груду обломков.
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В Сети появилась видеозапись серьезного ДТП с участием поезда и фуры. Инцидент произошел 29 апреля на востоке Норвегии. Как сообщает NRK, перевозившая катер фура не...
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